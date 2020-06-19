İl Müdürü İlman: "Yurtlarımız gerçek sahiplerini bekliyor"

Koronavirüs salgın sürecinde karantinada yurt dışından gelen vatandaşlara ev sahipliği yapan Muğla yurtları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Korona virüs dolayısıyla Muğla öğrenci yurtlarında yurt dışından gelen 3 grup halinde toplam 512 vatandaşı 14 gün boyunca misafir etmişti. Karantina sonrası tüm yurtlar ilaçlanıp dezenfekte edildi. Bakım onarım çalışmaları tamamlanarak gençler için hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yurtlardaki hazırlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, “Muğla Erkek Öğrenci Yurdu ve Milli Piyango Yurtlarımızda yurt dışından gelen 3 grup halinde toplam 512 vatandaşımızı tüm Korona virüs tedbirlerini alarak 14 gün boyunca karantinada en güzel şekilde misafir ettik. Misafirlerimizin barınma, yemek ve temizlik hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirildi. Ayrıca Fethiye, Ortaca ve Milas Yurtlarımızda Sağlık Personeli ve Adalet Bakanlığı Personelini misafir ettik. Yurtlarımız bu dönemde milletin evi olarak çok önemli bir misyon üstlendi. Karantinada 14 gün boyunca misafir ettiğimiz vatandaşlarımızla yurtlarımızın bahçelerine hatıra fidanları diktik. Ayrıca fidan hediye ederek sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlandık. Misafirlerimiz devletimize ve milletimize minnettar olduklarını söyleyerek yurtlarımızdan ayrıldılar. Karantina sonrasında tüm yurtlarımızı ilaçlayıp dezenfekte ettik. Boya, badana bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bahçelerimizin bakımı yapıldı. Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Çalışmalarda büyük özveri gösteren tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz hazırız yurtların geçek sahipleri olan gençlerimizi bekliyoruz” dedi.