  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın Şok eden iddia: Gülistan'ın hastane kayıtları silinmiş!! MHP’de flaş gelişme! 3 il teşkilatı daha feshedildi Katliam okulu kapatılıyor! Öğrenciler başka okula nakledildi Doğal gaz tedarikinde Türkmenistan'a yöneldi Çin'den zorunlu rota değişikliği Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi! Son dakika! İçişleri Bakanı çiftçi izin verdi: Tuncay Sonel açığa alınıp hakkında soruşturma başlatıldı ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar
İl Milli Eğitim Müdürleriyle görüşen Bakan Tekin: Müsaade etmeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin Milli Eğitim Müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Bakan Tekin burada yaptığı açıklamada, 'Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, toplantının başında Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'dan 14 ve 15 Nisan'da iki okulda gerçekleşen silahlı saldırılarda yaralananların sağlık durumlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı.

Bakanlık birimlerince yürütülen psikososyal destek faaliyetleri ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi alan Bakan Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilerle irtibat halinde kalınarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi talimatı verdi.

 

Yaşanan saldırılardan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Tekin, eğitim camiasına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini tekrar dile getirdi.

Tekin, "Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin milli birliğinin, beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle dayanışma içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Olayı tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini, alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tekin, bunları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Necip

Aile Aile diyoruz ama benim kızım 6 yıldır İstanbul gibi şehirde tek başına öğretmenlik yapıyor. Norm kadrodan dolayı tayin çıkmıyor. Şimdi orada bu öğretmen kızımın başına bişey gelse kim hesap verecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23