  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

İl kurulu kararını açıkladı! 1 yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyü, korona virüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:20:00 -
İl kurulu kararını açıkladı! 1 yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan kurul, merkeze bağlı Börgenek köyünde 6 kişide Covid-19 testi pozitif çıkınca karantina kararı aldı. Köye 14 gün boyunca girişler kısıtlandı.

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Koronavirüs testi için 4 bin lira istenince acile aracıyla daldı!
Koronavirüs testi için 4 bin lira istenince acile aracıyla daldı!

Gündem

Koronavirüs testi için 4 bin lira istenince acile aracıyla daldı!

Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!
Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!

Dünya

Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!

Koronavirüsten sonraki tehlikeyi açıkladı: Bilim Kurulu'na acilen dahil edilmeliler!
Koronavirüsten sonraki tehlikeyi açıkladı: Bilim Kurulu'na acilen dahil edilmeliler!

Gündem

Koronavirüsten sonraki tehlikeyi açıkladı: Bilim Kurulu'na acilen dahil edilmeliler!

Çin açıkladı! Son 24 saatte tespit edilen vakalar yurt dışı kaynaklı
Çin açıkladı! Son 24 saatte tespit edilen vakalar yurt dışı kaynaklı

Dünya

Çin açıkladı! Son 24 saatte tespit edilen vakalar yurt dışı kaynaklı

Vatandaşları isyan ettiren zamlar! 2 katına çıktı
Vatandaşları isyan ettiren zamlar! 2 katına çıktı

Ekonomi

Vatandaşları isyan ettiren zamlar! 2 katına çıktı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı