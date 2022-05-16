"İktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanına…" Ümit Özdağ bu kez fena uçtu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, "2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.'' dedikten sonra Atatürk Havalimanı’na da Millet Bahçesi inşa edileceğini söylemişti.

Pist yıkım çalışmaları başladı

Erdoğan’ın müjdelediği Millet Bahçesi hazırlıkları kapsamında, Atatürk Havalimanı’nda pist yıkım çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm engellemelere karşın 3. Havalimanı’nı açmasını hazmedemeyen muhalefet şimdi de Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı alanına Millet Bahçesi inşa edilmesini hedef alıyor.

"Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır"

Irkçılıkla gözünü karartan Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu gelişmeyi aklınca fırsat bildi. Haddini ve boyunu aşan açıklamalarıyla gündemi meşgul eden Özdağ, sosyal medya hesabından fena uçtu.

"İktidara geldiğimiz gün" ifadesini kullanarak kendine güldüren Ümit Özdağ'ın hayali, "Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır" atasözünü akıllara getirirken Atatürk Havalimanı ile ilgili projesini de şu sözlerle açıkladı:

"Zafer Partisi’nin Atatürk Havalimanı ile ilgili projesi Atatürk Hava Limanı bugün yıkılıyor, sökülüyor ve Millet bahçesi olacakmış. Üzerine, hastane de yapsanız, iktidara geldiğimiz gün Atatürk Hava Limanı Projesine başlayacağız.

Peki projemiz nedir? Yaptığınız millet bahçesini ağaçları ile birlikte yakın bir bölgeye taşıyacağız. Bu taşınan ağaçlar ile oluşacak yeni parka, “Atatürk Parkı” adını vereceğiz. Yapılan yeni İstanbul Havalimanı ise yedek, kargo, hava sanayi AR-GE ve teknoloji şirketleri ofisleri ile uçuş ve lojistik eğitim merkezi olarak hizmet verecek.

Adını da “Kuvâ-yi Milliye Havalimanı” olarak değiştireceğiz. Atatürk Havalimanı'nın pistlerine yapılan hastaneye gelince, o da taşınacak. Hastane projesine yapan firma ve taşeronları, İstanbul Havalimanı'nı yapan firma ve taşeronları, bu firmaların ortak ve yöneticileri için mali, idari ve vergi denetimi ve soruşturma başlatacağız!"