İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak. En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek. Ramazan Bayram ikramiyesini 1100 TL alan emekliler, yaklaşan Kurban Bayramında da ikramiyelerini alacak. Enflasyon farkı ile oluşan zamla yüzleri gülen emeklilere Kurban Bayram ikramiyesi ile adeta çifte bayram yapacak.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuz ayında hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak ödenecek. İkramiyelerin 12-18 Temmuz'da hesaplarda olması bekleniyor. İkramiyelerin hangi haftada yatacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor. Ödemenin yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yapılacağı düşünülüyor.