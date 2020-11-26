  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İkna edilen 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Aktüel

İkna edilen 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Yılbaşından bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:30:33 -
İkna edilen 5 PKK'lı terörist teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak’ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 215'e yükseldiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar
Eğitim

Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar

İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.
Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!
Ekonomi

Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay