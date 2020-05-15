İklimlendirme sektörünün Kovid-19 sonrası planı hazır

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ticaretin şeklinin değişeceğini belirterek, "Biz de bu süreçte ticaretin yön değiştirdiği ülkelerdeki pastadan alacağımız payı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Şanal, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde sektörlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu süreçte hastanelerin, toplu yaşam mahallerinin iç hava kalitesi için hijyenik sistemler üreten sektör oldukları için gündemlerinin yoğun geçtiğini anlatan Şanal, sektörün, soğutma, havalandırma ve soğuk zincir gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu geniş bir ürün portföyüne sahip olduğunu söyledi.

Şanal, dünya genelinde iklimlendirme sektörünün 500 milyar dolarlık uluslararası büyüklüğe ulaşıldığına dikkati çekerek "İklimlendirme sektörünün geçen yılki toplam ihracatı 4 milyar 678 milyon dolar. İthalatımız ise 4 milyar 744 milyon dolar. Sektörümüz sürekli artan bir ihracat hamlesi var ve yurt dışından yabancı sermaye yatırımı da gerçekleşti. Geçen yıl ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 99 oldu." diye konuştu.

Öncelikli hedeflerinin dış ticaret fazlası veren bir sektör konumuna gelmek olduğunu vurgulayan Şanal, dünya ticaretinden aldıkları payın yüzde 1 seviyelerinden olduğunu, bunu yüzde 1,5 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şanal, planlı bir program çerçevesinde bu hedefi gelecek 4-5 yıllık periyot içinde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

- "Olumsuz etkiledi"

Bu yıl sektör olarak güzel bir başlangıç yaptıklarını ve ilk 2 aylık verilerde geçen yıla göre yüzde 7,8'lik bir büyüme gerçekleştirdiklerini aktaran Şanal, "Pandemi sonrası gelişmelerden sonra sektörümüzde olumsuz etkilendi. İhracatımız mart ve nisanda yaklaşık yüzde 25 düştü. İhracatımız da nisan sonu itibarıyla yüzde 4,7'lik bir düşüş söz konusu. Diğer sektörlerle karşılaştırdığımızda Türkiye genelindeki ortalamanın altında bir düşüş var. Bu süreçte gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şanal, sektörün ürünlerinin yatırım ürünleri olduğundan bazı projelerin bu süreçte geçici olarak askıya alındığının altını çizerek, bundan kaynaklı iç ve dış pazarda olumsuz etkilerle karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Kovid-19 sürecinde gıda sektörüne hitap eden soğuk zincirde, hijyenik sistemler ve hastane iklimlendirmesi konusunda olumsuz bir etkilenme olmadığına işaret eden Şanal, "Sektörümüzün altyapısı bu noktada gayet güçlü, uluslararası projelerde ve yeni yapılan hastane yatırımlarında da sektörümüz önemli bir rol alacak. Salgın sürecinde sektörümüzün dinamikleri gayet iyi işliyor. Sektör olarak çok organizeyiz. Birliğimiz, derneklerimiz, sürek aktif halde, gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışanlarımız noktasında firmalarımız büyük bir sıkıntı yaşamadı. Birtakım küçülmeler söz konusu ama istihdama yönelik bir sıkıntımız yok. Önemli bir işten çıkarma ve iş kaybına sebep olacak küçülmemiz yok." dedi.

Şanal, salgın sürecinde yeni bir planlama yaptıklarını ifade ederek, dünya ticaretinde bu süreç sonrasında birçok değişiklik olacağını, bu anlamda da iklimlendirme sektörünü geleceğe taşımak için planlamalara devam ettiklerini dile getirdi.

Bu ara süreçte sektörün 2. Strateji Planı'nı oluşturduklarının altını çizen Şanal, "Bu plan çerçevesinde hedef ülkeler belirledik ve onlara yönelik raporla oluşturduk. Firmalarımızla paylaşıyoruz. Dijital ortamda bu ülkelerdeki kontaklarımızla bir araya gelip ticari faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "Pastadan alacağımız payı artırmayı hedefliyoruz"



Şanal, salgın sürecinde hastane ürünleri üreten firmaların taleplerinde kısmi bir artış olduğuna dikkati çekerek, özellikle filtre üretimi yapan firmaların hem iç hem de dış pazarda potansiyelinin arttığı anlattı.

Dünya genelinde pandemi sürecinden sonra ticaretin şeklinin de değişeceğine değinen Mehmet Hakkı Şanal, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz de bu süreçte ticaretin yön değiştirdiği ülkelerdeki pastadan alacağımız payı artırmayı hedefliyoruz. Dünya genelindeki ticareti ölçerek, hangi ülkelerde yeni fırsatlar var, bunları araştırıyoruz ve sektör firmalarımızla paylaşarak yeni lokasyonlarda hedefler oluşturmayı amaçlıyoruz. Türk sanayicisi olarak geçmiş yıllarda yaşadığımız krizler sonrası ortama adapte olan kişileriz. Bu süreçte farklı tecrübeler ediniyoruz, haftalık konuları ölçerek süreci takip etmeye çalışıyoruz. Kriz sonrasında firmaların altyapılarını hazırlıyoruz. Belki bu yıl içinde hiçbir fuar yapılmayacak. Bu organizasyonlarda iletişimimizi güçlü tutmak için bunları dijital ortama taşımayı planlıyoruz. Dünya ticaretindeki yön değişikliklerini takip ederek üyelerimizi yeni pazarlara açmak için gayret sarf ediyoruz. Bu yıl içinde sektörümüze yurt dışında gelen yatırım miktarı gayet iyi. Dünyanın pek çok firması ülkemize yatırım yaptı. Ülkemizde alınan tedbirlerle bu pandemi krizini ciddi bir darbe almadan geçiriyoruz. Bu da yabancı yatırım için olumlu sinyal olacak. Eğer güven ortamı oluşturursak önümüzdeki yıllarda da yabancı yatırımcının gelmesini sağlarız."







