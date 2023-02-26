İklimlendirme sektöründen ocak ayında ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye’nin ocak ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.4 yükselerek 19.4 milyar dolar oldu. Ocakta iklimlendirme sektörünün dış satımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 artarak, 525.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocakta en fazla ihracat 59.9 milyon dolar ile Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı, 39 milyon dolar ile Rusya, 36.6 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 34.6 milyon dolar ile İtalya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Fransa, İspanya, Polonya ve Irak oldu.