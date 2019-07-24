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"İklim değişikliği doğru enerji politikalarıyla önlenir"

Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu:- "İklim değişikliği doğru enerji politikaları ile önlenir. Biz bu yüzden yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi için çalışıyoruz"- EGD Başkanı Celal Toprak:- "O bize dokunmadan, bizim iklim değişikliğine başta enerji politikaları olmak üzere her türlü önlemi alarak dokunmamız gerekiyor"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
"İklim değişikliği doğru enerji politikalarıyla önlenir"

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Sapanca’da düzenlenen toplantıda, Düzce’deki sel felaketine göndermeler yapılarak, iklim değişikliği önlenmezse daha büyük felaketlerin kapıda olduğu uyarısında bulunuldu.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) "İklim Ekonomisi" projesi kapsamında, Birleşik Metal-İş ve Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (KETEV) ev sahipliğinde Sapanca'da düzenlenen toplantıda, küresel ısınma masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan ekonomi gazetecileri iklim ekonomisi, yenilebilir enerji ve küresel ısınma konularında fikirlerini paylaştı. Son dönemde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen sel ve benzeri doğal felaketlerde iklim değişikliği etkisinin olduğunu belirten konuşmacılar, iklim değişikliğinin önlenmesi için enerji politikalarının yenilenebilir kaynaklara yönelmesi gerektiğini savundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu, ekonomi gazetecilerinin iklim değişikliği ve sürdürebilir enerjiye yönelik çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek, iklim değişikliğinin çok önemli bir sosyal yara olduğunu vurguladı.

İklim değişikliği ile mücadeleyi sendika olarak önemsediklerinin altını çizen Serdaroğlu, "Bu konuda sendika olarak bir eylem planı hazırladık. Bu çalışmayı da bu plan doğrultusunda ele alıyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız. Dün Düzce’de sel oldu. Yarın nerede ne olacağını bilmiyoruz. İklim değişikliği doğru enerji politikaları ile önlenir. Biz bu yüzden yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

EGD Başkanı Celal Toprak da Düzce'de yaşanan sel felaketine değinerek, doğanın adeta insanları uyardığını belirtti.

Proje kapsamında bugüne kadar 30'a yakın bilimsel farkındalık toplantısı yapıldığını kaydeden Toprak, "Toplumsal bilinci artırmalıyız. İklim değişikliği Düzce’de, başka yerlerde bize dokunuyor. O bize dokunmadan bizim iklim değişikliğine başta enerji politikaları olmak üzere her türlü önlemi alarak dokunmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Çetin Ünsalan ise yenilenebilir enerji konusunda çelişki yaşamanın bilgisizlikten kaynaklandığını belirterek, bu konunun işçi, işveren toplumun her kesimini ilgilendirdiğine dikkati çekti.


- "Karbon ayak izi mutlaka uygulanmalı"


"Gazeteci olarak üzerimize düşen çok şey var" ifadesini kullanan gazeteci Serpin Alparslan, karbon ayak izinin mutlaka uygulanması gerektiğini vurgulayarak, çinko eksikliği nedeniyle her yıl 100 bin, demir eksikliği nedeniyle ise her yıl 200 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazeteci Ahmet Coşkunaydın da çevre sorunun ulusal değil, uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, buna rağmen sorunun bireysel olarak algılandığını ifade etti.

Gazeteci Murat Gülderen ise Türkiye'deki çalışanların yüzde 50’sinden fazlasının çalıştığı iş yerine 3-5 kilometre mesafede oturduğunu ve bisiklet yollarının geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, insanların işlerine bisikletle gitmelerin halinde yakıt tasarrufu sağlanacağını kaydetti.

Gazeteci Mehmet Ali Doğan, İklimi etkileyen etkenlerin iyi tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizi tüketime sürükleyenleri ortadan kaldıralım. Görmediğimiz zaman zaten tüketmeyeceğiz." ifadesini kullandı.



- Yenilenebilir Enerjiye Destek Platformu kurulması için çalışma yapılacak


Verilen bilgiye göre, toplantıda söz alan gazeteciler ve sendikacılar yenilenebilir enerjinin desteklenmesi için görüş birliğine vardı.

Gazeteci Çetin Ünsalan ve KETEV Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Aykanat’ın önerisi ile Yenilenebilir Enerjiye Destek Platformu kurulması için çalışma yapılması kararı alındı. Bu önerinin Küresel Isınma Kurultayı Komitesine’ne götürülmesi talep edildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
  1. EGD
  2. Ekonomi Gazetecileri Derneği
  3. küresel ısınma

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