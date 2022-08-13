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Ekonomi İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak
Ekonomi

İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-13 07:05:00 -
İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İklim Değişikliği Başkanlığı birimlerine KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak 4 büro personeli, 18 koruma ve güvenlik görevlisi ile 16 destek personeli olmak üzere toplam 38 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 22 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

İlanın detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.

 

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