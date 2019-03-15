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İkiyüzlü ABD'den skandal insan hakları raporu

ABD, hazırladığı İnsan Hakları Raporu’nda Fransa’da başlayan ve diğer AB ülkelerine de yayılarak devam eden Sarı Yelekli eylemlerinde uygulanan polis vahşetine sessiz kaldı.

15 Mart 2019 Cuma 14:09
İkiyüzlü ABD'den skandal insan hakları raporu

 OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA 

Türkiye’de darbe kalkışması yaparak 250 kişinin şehit olmasına yol açan FETÖ’nün liderine sponsor ve koruyucu olan ABD, Türkiye’de gerçekleşen her türlü olayı insan hakları ihlali gibi gösterirken, Fransa’da başlayan ve diğer AB ülkelerine de yayılarak devam eden Sarı Yelekli eylemlerinde uygulanan polis vahşeti söz konusu raporda yer bulmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘2018 İnsan Hakları Uygulamalarına İlişkin Ülke Raporları’ başlıklı raporda Fransa’da petrol fiyatlarını ve hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa çıkan ve haftalardır her cumartesi eylem yapan Sarı Yeleklilere polisin uyguladığı orantısız şiddet ve insanlık dışı muamelelere raporda hiç değinildi.

Raporda, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için Ocak ayında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu eleştirildi. ABD’nin sözde raporunda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bazı durumlarda sivilleri operasyonun ilk günlerinde zarar görmekten korumak için gerekli önlemleri almadıkları belirtilerek, Türkiye, sivilleri katlediyormuş gibi gösterildi.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:09
  1. FETÖ
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Fransa
  5. Sarı Yelekli eylemleri
  6. Sarı Yelekliler
  7. ABD Dışişleri BakanlığI
  8. Zeytin Dalı Operasyonu
  9. Zeytin Dalı
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • UĞUR muşUĞUR muş4 dk önce
    ne acı ne garip, her halükarda senaryoyu onlar yazıyor biz zavallı müminler oynuyoruz,Müslüman diyemiyorum halimiziçler acısı, biz ALLAH a teslim olsa idik halimiz bu olur muydu? bilmem belki de ilahi senaryo bunu gerektiriyor,sonumuz Hayr olur inşallah, hilafeti kaldıran bir milletin devamıyız biz

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