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Gündem İkiye bölünen araçtaki 2 genç yaşamını yitirdi
Gündem

İkiye bölünen araçtaki 2 genç yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şerite geçip otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 03:16:00 -
İkiye bölünen araçtaki 2 genç yaşamını yitirdi

Feci kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde oldu.

Kurşunlu Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Onur Gürsoy (37) yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücü Sönmez ile yanında bulunan Fatih Akyol (22) yola fırladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Fatih Akyol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Oğuzhan Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü Onur Gürsoy'un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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