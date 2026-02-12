  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı! Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu Futbolda berabere kalmak yasaklandı! Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!" Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı! Zelenskiy’den dünya kamuoyuna "koltuk" mesajı: Seçimler ancak ateşkesle mümkün! Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!
Gündem İkisine de kalmadı! Miras kavgasında kardeşini öldürdü az ileride ölü bulundu
Gündem

İkisine de kalmadı! Miras kavgasında kardeşini öldürdü az ileride ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İkisine de kalmadı! Miras kavgasında kardeşini öldürdü az ileride ölü bulundu

Denizli'de miras meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürüp olay yerinden kaçan emekli polis memuru, olay yerine yakın boş bir arazide ölü bulundu.

Dün akşam saatlerinde Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde emekli polis memuru Mustafa Çavlı ile kardeşi Muzaffer Çavlı (62) arasında miras paylaşımı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Çavlı, yanındaki tabancayla kardeşine ateş açtı. Muzaffer Çavlı olay yerinde hayatını kaybederken ağabey olay yerinden kaçtı. Mustafa Çavlı'yı yakalamak için geniş çaplı arama başlatan jandarma ekipleri Çavlı’nın cansız bedenini olay yerine yakın boş bir arazide buldu. Çavlı'nın olayın ardından intihar ettiği değerlendiriliyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23