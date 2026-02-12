İkisine de kalmadı! Miras kavgasında kardeşini öldürdü az ileride ölü bulundu
Denizli'de miras meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürüp olay yerinden kaçan emekli polis memuru, olay yerine yakın boş bir arazide ölü bulundu.
Dün akşam saatlerinde Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde emekli polis memuru Mustafa Çavlı ile kardeşi Muzaffer Çavlı (62) arasında miras paylaşımı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Çavlı, yanındaki tabancayla kardeşine ateş açtı. Muzaffer Çavlı olay yerinde hayatını kaybederken ağabey olay yerinden kaçtı. Mustafa Çavlı'yı yakalamak için geniş çaplı arama başlatan jandarma ekipleri Çavlı’nın cansız bedenini olay yerine yakın boş bir arazide buldu. Çavlı'nın olayın ardından intihar ettiği değerlendiriliyor.