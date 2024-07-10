İkinci Gabar olacak! Bölgeden petrol fışkırıyor

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerine karada da devam eden Türkiye, önemli petrol keşiflerine imza atıyor. Diyarbakır, Adana, Şırnak ve Batman başta olmak üzere birçok farklı noktada yeni kuyular açılıyor.

2024’te 140 arama amaçlı petrol kuyusunun devreye alınması planlanıyor. Şırnak Gabar’da günlük petrol üretimi 45 bin varili aştı. Toplam 41 olan kuyu sayısı sene sonunda 95’e çıkacak. Günlük 100 bin varile ulaşılması hedefleniyor.

457 KUYU AÇILDI

Hâlihazırda Hakkâri ve Van’da petrol çalışmaları sürüyor. Araştırmalar Gabar’dakine benzer yapıda sahalar olabileceğini gösteriyor. Diyarbakır’da tespit edilen kuyularda üretim potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla çalışmalar hızlandırıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Diyarbakır’da 457 kuyu açtı. Silvan’a bağlı Kasımlı köyünde de bir kuyunun daha açılması planlanıyor. Kentte mart sonu itibarıyla 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor. Hizmete alınan 252 kuyudan ise 1 ayda 469 bin 177 varil ham petrol üretildi.

18 SAHADA SONDAJ

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TPAO’ya 14 ilde ruhsat verildi. Antalya, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Şanlıurfa ve Zonguldak’ta 18 sahada petrol aranacak.

Kaynak: İHA

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