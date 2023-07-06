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Yerel İkinci el mekanı küle döndü
Yerel

İkinci el mekanı küle döndü

Yeniakit Publisher
2023-07-06 16:25:00 -
İkinci el mekanı küle döndü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ikinci el satış yapan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka mevkisinde meydana geldi. Ömer O.'ya ait ikinci el satışı yapılan işyerinde yangın meydana geldi. Depoda kaynak yapıldığı sırada kıvılcımın sıçraması üzerine başlayan yangını fark eden çevredekiler duruma müdahale etti. Kısa sürede büyüyen kıvılcım büyüdü. Müdahale edilmesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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