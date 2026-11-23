İş hayatında yaşanılan olaylar mahkeme salonlarına taşınmaya devam ediyor. Tam 5 senedir çalıştığı şirketten doğrulukla bağdaşmayacak şekilde gizlice ikinci bir firmanın işini takip ettiği iddiasıyla kovulan kimya mühendisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Davacı mühendis; davalı işveren ile arasında ücret artış farklarının ödenmemesinden kaynaklı gerginlik bulunduğunu, davalının iş sözleşmesini feshetmek için fırsat kolladığını, kendisinin başka bir işverenin işinde çalıştığı şeklindeki haksız suçlamalar ile kovulduğunu dile getirdi. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkemede ifade veren davalı patron ise davacının iş sözleşmesinin doğruluk ve bağlılığa uygun olmayan davranışlardan dolayı, sadakatsizlik nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini, davacının alacağı olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Davacının feshe konu edilen davranışlarının görevi ve kıdemi nazara alındığında taraflar arasındaki güven ilişkisini sarsacak boyutta olduğuna dikkat çeken İş Mahkemesi, davacının eylemi ile menfaat temin ettiği ispatlanamadığından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshinin ölçülü olmadığı ancak geçerli nedene dayandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar davalı avukatlarınca istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Davalı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

PATRONUN ARABASIYLA BAŞKA İŞTE ÇALIŞMIŞ

Kararda; davacının, davalı şirketin anlaşmalı olduğu otelde, başka bir firma yetkilisi için işyeri yöneticilerine bilgi vermeksizin ve izin almaksızın rezervasyon yaptırdığı hatırlatıldı. Eski çalıştığı şirket döneminde aldığı e posta adresini kullanmaya devam ettiği, bu e posta adresi ile eski işvereninin çalışmakta olduğu firmalar ile görüşmeler gerçekleştirdiği dile getirildi.

Oy birliği ile alınan kararda; "Davalı işveren ile benzer sektörde faaliyet gösteren başka bir şirket yetkilisi için toplantılar organize ettiği, izinli olduğu dönemde davalı şirkete ait araç ile başka şirket yetkilisini şehir içi ve şehir dışı toplantılara götürdüğü dosya kapsamı ile sabittir. Davacının görevi, iş sözleşmesinin feshine konu edilen davranışları, taraflar arasında imzalanan ‘Deneme Süreli İş Sözleşmesi' başlıklı sözleşmede yer alan ‘Personel işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir.' şeklindeki hüküm açıktır. Davacının davranışlarının doğruluk ve bağlılığa uygun olmadığı ve 4857 sayılı Kanun'un 25/II-(e) hükmü gereğince işveren bakımından haklı fesih nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. Sözü edilen bent kapsamında işverenin fesih bakımından haklı nedeni olduğunun kabulü için davacının eylemlerinden menfaat temin etmesi gerekmediği de dikkate alındığında, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan, ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir'' denildi.