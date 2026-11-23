Ünlülerin zayıflama yöntemlerini paylaşma ya da gizleme biçimleri genellikle kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Özellikle ekran önünde yer alan kişilerin bu süreçleri "sadece diyet ve spor" olarak anlatıp farklı destekler aldığının ortaya çıkması, takipçilerde gerçekçilik ve şeffaflık açısından farklı tepkilere yol açabiliyor. Bu duruma ilişkin Onur Büyüktopçu'dan büyük bir itiraf geldi...