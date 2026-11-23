11 YAŞINDA, 9 YILDIR KANSER İLE MÜCADELE EDİYOR Cemile Hanım Bozkurt, 9 yıldır kanserle mücadele ettiğini belirterek, güneşe çıkamadığı için çocukluğunu yaşayamadığını, parka gidemediğini ve arkadaşlarıyla dışarıda oynayamadığını söyleyerek, “11 yaşındayım ve 9 yıldır kanser hastasıyım. 3 yaşında kanser hastası olduğumu öğrendim. 2024 yılından sonra saçlarım azalmaya ve dökülmeye başladı. Bu süreç beni çok üzdü. Ben saçlarımı çok severdim. Bu halime de şükrediyorum. Benden daha kötü olan insanlar da vardır. Sürekli hastaneye Ankara’ya gidip geliyoruz bu bizi biraz fazla yoruyor. İlk başta Adana’ya gittik ve 8 yaşına kadar 7 ameliyat oldum. Sonrasında tedavime Ankara’da devam ettik. Benim hayatım böyle. Güneşe çıkamıyorum çocukluğumu yaşamadım. Mesela hiç çocukken parka gidemedim. Hiç arkadaşlarımla dışarıda oynayamadım. İlk saç yapılacağını duyduğum zaman çok mutlu oldum. Her gün o saçlarımla ilgilenip tokalar takarım diye, çok mutlu oldum. Bugün benim kalan saçlarım da kesilince çok üzüldüm. Bana takılacak saçı görünce çok mutlu oldum. İlk defa benim de hayatımda uzun saçlarım olacak dedim.” ifadelerini kullandı.