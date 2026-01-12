  • İSTANBUL
Gündem İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı
Gündem

İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Partisine yönelik sözleri nedeniyle CHP’nin hem iftira hem ihraç süreci başlatmasının ardından CHP’den istifa ederek Cumhurbaşkanı'na asker selamı eşliğinde AK Parti saflarına katılan Mersin Milletvekili Hasan Utku Çakır, CHP’lilerin çok eleştirmesi üzerine yine Cumhurbaşkanına yine asker selamı vererek şeytan çatlattı.

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle geçen hafta AK Partiye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı’ndaki törende Erdoğan’a yönelik sözleri ve verdiği asker selamı başta Özgür Özel olmak üzere her kademedeki CHP’lileri kudurturken Çakır, Mersin’de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda şeytan çatlatarak salondaki Erdoğan fotoğrafına bakarak yeniden asker selamı verdi.

Çakır “İlk seçimde AK Parti Mersin’de açık ara birinci olacak” ifadelerini de kullandı.

