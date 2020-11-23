İki yüzlü batılılar böyle yazdı! Ermeniler mazlum Azeriler barbar

Münübe Yılmaz

Hristiyan ve Yahudi basınının ikiyüzlü tutumu pes dedirtti. Ermenilerin 1990’ların başında binlerce sivili katlederek ve yüz binlercesini sürerek işgal ettiği Karabağ’daki son gelişmelere Avrupa basını akıl almaz bir yaklaşım gösteriyor. 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal ederek sömüren Ermenilerin yaptığı katliamları görmezden gelen Hristiyan ve Yahudi basını, Azerbaycan’ın zaferi sonrası bölgeden çekilmek zorunda kalan Ermeni sivillerin görüntülerini paylaşıp adeta ağıt yaktı.

İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Hollanda ve İsrail basını, işgal topraklarından çekilen Ermenilerin her yeri yakıp yıkmasını görmeyip, “Mazlum Ermeniler, barbar Azeriler tarafından topraklarından sürülüyor” ifadelerine yer veriyor. İsrail basını, İsrail yönetiminin 2005’te Gazze Şeridi ve Batı Yaka’daki 25 yasadışı Yahudi yerleşim birimini boşaltması hadisesini anımsatıp, “Mazlum Ermeni siviller, tıpkı Yahudi yerleşimciler gibi evlerinden zorla ve gözyaşları içerisinde çıkarılıyor. Bu görüntülere yürek dayanmaz. İnsanlar geçmişlerini geri bırakmaya zorlanıyor. Bu vahşet görüntüleri bir an önce durmalı. İnsan hakları örgütleri harekete geçmeli” ifadelerini kullandı.

“Acı verici dram” ajitasyonu

İsrail basını gibi batı medyası da hem gazetelerinde hem de haber kanallarından Ermenilerin Kelbecer, Ağdam ve Laçin’den çıkarılmasını verip, yaşananların acı verici bir dram olduğunu belirtti. Azerileri barbar olarak niteleyip, mazlum Ermenilere zulüm yapıldığını belirten Ermeni basını gibi batı medyası da bölgeden görüntüler paylaşıp, “Azerbaycan ordusu tarafından Ermeniler aşağılanarak, insanlık dışı bir muameleye zorlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Ermeniler yalanı abarttı

Ermenistan basını gibi Ermeni Ombudsman Arman Tatoyan da yaşlı bir Ermeni’nin görüntüsünü paylaşıp, “Bunu sadece kişi etnik Ermeni olduğu için yapıyorlar. Azerbaycan’da nefret o kadar sistematik ve devlet düzeyinde teşvik ediliyor ki bu askerler, bir kişinin çaresiz, yaşlı ve insan onuruna sahip olmasına aldırmıyorlar” ifadeleriyle yalanlarına devam etti. Sivillerinin bölgeyi ateş vermesini ve bütün tarihi yapıları tahrip etmesini görmezden gelen Ermeniler, barbarlıklarını Azerilere mal etmeye çalıştı.