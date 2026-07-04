İki yılda 19 ülkede 56 yeni hat açan AJet'ten bir ilk daha St.Petersburg'a ilk uçak indi

Uçuş ağını yeni hatlarla genişleten AJet'in Ankara-St. Petersburg hattındaki ilk uçuşu gerçekleştirildi.

"VF633" sefer sayılı ilk uçuş, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan "Boeing 737-800" tipi uçakla yapıldı.

Uçuş öncesinde yolculara lokum ikram edildi.

Ankara'dan hareket eden uçak, yaklaşık 3 saat 20 dakikalık yolculuğun ardından Pulkovo Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak, havacılık geleneğine uygun olarak su takı seremonisiyle karşılandı ve havalimanında tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi Temsilcisi St. Petersburg Devlet Üniversitesinden Profesör Apollinariya Sergeyevna Avrutina, AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya, Pulkovo Havalimanı İşletmecisi Genel Müdür Yardımcısı Asiyat Khalvashi'nin yanı sıra havalimanı ve hava yolu çalışanları ile davetliler katıldı.

TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİ

Daha sonra ilk uçuş kapsamında Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu, AJet, Pulkovo Havalimanı ile il yöneticilerinin katılımıyla panel düzenlendi.

Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Başol, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde seyrettiğini söyledi.

Başol, "Rusya'nın kültür başkenti ile Türkiye'nin başkenti arasında bu uçuşun olması çok önemli. Biraz geç oldu ama geç olsun, güç olmasın, bu hattın iyi çalışacağını düşünüyorum." dedi.

Şehre gelenlerden olumsuz bir dönüş almadığını belirten Başol, St. Petersburg'un Türkler tarafından daha fazla tercih edilmesi için belirli bürokratik süreçlerin biraz daha kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi.

UCUZ VE GÜVENLİ ŞEHİR

Başol, telefon hattı edinmenin St. Petersburg'a gelenler için en temel problem olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Turistler şehre geldiklerinde telefon hattını kolay alabildikleri bir sistem havalimanında kurulabilir. İkincisi, para bozdurma işleminde çok fazla bürokrasi oluyor, belki bunun biraz daha kolaylaştırılması teknik anlamda insanların işinin çok daha kolaylaşmasını sağlayacaktır. Türk turistlerin hayatını kolaylaştırmak şehre olan ilgiyi daha da artıracak ve bu şehrin daha çok tercih edilmesine fayda sağlayacaktır."

Türk vatandaşlarının St. Petersburg'a geldiklerinde hiçbir sorunla karşılaşmadan seyahatlerini tamamladıklarını vurgulayan Başol, şehrin ucuz ve güvenli olduğunu, St. Petersburg'a ilginin artırılması için Türk tarafı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

KÜLTÜRLER ARASI BULUŞMA

Avrutina da Türk kültürüne Rusların, Rus kültürüne de Türklerin büyük ilgi duyduklarını söyledi.

"Komite olarak etkinlikler yapmak istiyoruz." diyen Avrutina, şöyle konuştu:

"Nisanda bir forum gerçekleştirdik ve 70'ten fazla organizasyonun katılımı oldu. Teknoloji değişimleri, görüşmeler vesaire, bu iş forumu çok başarılı oldu. Bunu yıl boyunca yapmak istiyoruz. Komite olarak forumları artırmaya ve delegelerimizin katılımını gerçekleştirmeye çalışacağız ki Türkiye ile ilişkilerimiz daha da artsın. Turist forumu gerçekleştirdik. Ayrıca, Sayın Bilal Erdoğan'ı Türkler ve Ruslar çok sevmekte, kendisi Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı. Etnospor Forumu'nu gerçekleştirdik.

Etnosporun St. Petersburg'da gelişmesi çok önemli. Bunu da gerçekleştireceğimiz etkinlikleri göz önünde bulundurmaktayız."

İKİ SENEDE 19 ÜLKE 56 HAT

Türk Hava Yolları iştiraki olan ve 31 Mart 2024'te ilk uçuşunu yapan Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, kurulduğu günden bu yana dış hatlarda büyümeyi stratejik hedef görüyor. İki yıl içinde uçuş ağına Avrupa, Orta Doğu, Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da yeni destinasyonlar ekleyen şirket, bugüne kadar 19 ülkede 56 yeni hat açarak uçuş ağını hızla genişletti.

AJet, 2026 yılı itibarıyla yurt içinde 39, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 100 noktaya sefer yapıyor. Operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları merkezli yürüten AJet, 2026 yaz sezonunda Milas-Bodrum Havalimanı'nı yeni üs olarak konumlandırdı. Şirket, bu kapsamda Bodrum çıkışlı iç ve dış hatlarda toplam 22 noktaya direkt uçuş yapıyor. Ankara'dan dış hatlarda en fazla noktaya sefer gerçekleştiren hava yolu niteliğindeki AJet, Esenboğa Havalimanı'ndan 24 ülkede 32 noktaya sefer düzenliyor.

HAFTADA 5 GÜN SEFER

AJet, İstanbul ve Ankara'dan Moskova ve St. Petersburg'a direkt seferler düzenliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moskova Vnukovo Uluslararası Havalimanı ve St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'na haftanın her günü iki sefer yapılıyor.

AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferleri pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın 5 günü düzenlenecek. Şirket, Ankara'dan Moskova'ya ise haftanın her günü uçuş gerçekleştiriyor.

HEDEF 25 MİLYON YOLCU

AJet, iki yıllık süreçte 14,5 milyon iç hat ve 28 milyon dış hat olmak üzere toplam 42,5 milyon yolcu taşıdı. 2026'nın başından bu yana ise 10 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi. Şirket, 2026'da 25 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Filosunu yeni nesil uçaklarla gençleştiren AJet, Ağustos 2025'ten bugüne 40 fabrikalı çıkışlı Boeing 737-8 Max'ı bünyesine dahil etti.

Halihazırda 89 uçakla operasyonlarını sürdüren AJet'in 2026 yılında filosuna katacağı fabrika çıkışlı uçaklarla filosunun yüzde 80'i yeni nesil uçaklardan oluşacak.