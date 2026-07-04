  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Efendi’ye kötü haber! Rakı maliyeti arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli" Yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe’den flaş defans transferi Tarıma 938 milyar liralık dev kaynak! Bakan Şimşek: Amacımız üretici hak ettiğini alsın CHP’li başkan yardımcısı gurur tablosu gibi paylaştı! Milletin arabasında sarhoş geziyorlar Sözde komedyene sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na soruyoruz: Yalakadan sanatçı olmaz da küfürbazdan mı olur? Esenboğa Havalimanı'ndaki uçuşlar için "kısıtlama" kararı! Siyonistlerden kalleş plan! Müzakere heyetine suikast girişimi
Siyaset Siteler bölgesi mobilya üretim üssü oldu! Akyurt'tan 140 ülkeye ihracat
Siyaset

Siteler bölgesi mobilya üretim üssü oldu! Akyurt'tan 140 ülkeye ihracat

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siteler bölgesi mobilya üretim üssü oldu! Akyurt'tan 140 ülkeye ihracat

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Ankara’daki Siteler bölgesi, mobilya alanında artık showroom alanı olarak devam ediyor. Üretim üssü ise Akyurt oldu. Akyurt 140 ülkeye ihracat yapan büyük bir üretim üssü haline geldi" dedi.

Önceki Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara’nın Akyurt ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı’nda Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Başkanı Murat Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Oktay, teşkilat binası içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Oktay Akyurt’taki hizmetlerle ilgili olarak "Akyurt Belediyesi ve AK Parti Teşkilatının uyum içerisinde hizmetlerini sürdürmesinden oldukça memnunuz. Her geldiğimizde daha da büyüdüğünü gördüğümüz Akyurt ilçemiz bizleri samimiyetle bağrına basıyor. Bu başarının ve birliğin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Teşkilat ziyaretinin ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Oktay, Belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte esnaf ziyaretinde vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hayırlı işler dileklerini iletti.

 

Sanayicilerle bir araya geldi

Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (AKSİAD) davetinde Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karakaş ve sanayicilerle bir araya gelen Fuat Oktay’a Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikram edildi. Fuat Oktay, Akyurt’un sanayi üretimi ve çalışma hayatı hakkında Murat Karakaş ve sanayicilerden bilgi aldı.

 

"Akyurt 140 ülkeye ihracat yapan büyük bir üretim üssü haline geldi"

Sanayicilerin altyapı ve ulaşım ile ilgili ihtiyaçlarını dinleyen Oktay, ilgili bakanlıkların da desteğiyle hızlı bir şekilde çözüm bulunması için sanayicilere destek sözü verdi. Fuat Oktay, toplantıda sanayicilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Biz Akyurt’u gönülden seviyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevim sırasında yaptığım ziyarette olduğu gibi bugün de bunu dile getirmekten mutluluk duyuyorum. Gördüğümüz kadarıyla Ankara’daki Siteler bölgesi, mobilya alanında artık showroom alanı olarak devam ediyor. Üretim üssü ise Akyurt oldu. Bu oldukça önemli. Çünkü Akyurt 140 ülkeye ihracat yapan büyük bir üretim üssü haline geldi. 400 aktif fabrika ve inşaatı devam eden sayısız sanayi kuruluşları var. Savunma sanayiimizin en büyük kuruluşlarının da Akyurt’ta üretim yaptığını hatırlatmakta fayda görüyorum. 750 milyon Dolarlık bir ihracat hacmi var. Ankara’mız da bütün olarak başkent olmasının yanında yıllık 33 milyar Dolarlık ticaret hacmiyle aynı zamanda bir sanayi kenti konumunda. Yalnızca memurların çalıştığı bir metropol olmanın çok ötesinde. Biz, sizlerle beraber Akyurt’ta üretim ve ihracatı daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Esenboğa Havalimanın yanı başında, ulaşım imkanlarının da daha ileri taşınmasıyla gelecekte çok daha farklı bir Akyurt göreceğiz."

 

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise sohbet sırasında "Akyurt insanı Anadolu insanının bilinen tüm özelliklerini taşıyor. Bizler vatandaşlarımızla iç içe, İlçe Teşkilatımızla omuz omuza çalışıyoruz. Merkezi hükümetimizle birlikte hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sizlerin ziyaretleri ve desteği bizim için çok kıymetli. Ziyaretiniz için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Akyurt ziyaretinin sonunda sanayi kuruluşlarını da ziyaret eden Fuat Oktay, Akyurt’ta güneş paneli üretimi alanında faaliyet gösteren tesiste incelemelerde bulundu. Fabrika yetkilileri ve çalışanlarla sohbet eden Ankara Milletvekili Fuat Oktay, ziyaretin ardından Akyurt’tan ayrıldı.

Gurbetçilere sınır kapısında muazzam karşılama! AK Parti'den vuslat yolundaki vatandaşlara tam destek!
Gurbetçilere sınır kapısında muazzam karşılama! AK Parti'den vuslat yolundaki vatandaşlara tam destek!

Gündem

Gurbetçilere sınır kapısında muazzam karşılama! AK Parti'den vuslat yolundaki vatandaşlara tam destek!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz

Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz

AK Parti Siirt İl Başkanlığına Abdulhakim Gider atandı
AK Parti Siirt İl Başkanlığına Abdulhakim Gider atandı

Gündem

AK Parti Siirt İl Başkanlığına Abdulhakim Gider atandı

Sürpriz isim AK Parti'ye geçiyor! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
Sürpriz isim AK Parti'ye geçiyor! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Siyaset

Sürpriz isim AK Parti'ye geçiyor! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23