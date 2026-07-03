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Gündem Sözde komedyene sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na soruyoruz: Yalakadan sanatçı olmaz da küfürbazdan mı olur?
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Sözde komedyene sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na soruyoruz: Yalakadan sanatçı olmaz da küfürbazdan mı olur?

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Sözde komedyene sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na soruyoruz: Yalakadan sanatçı olmaz da küfürbazdan mı olur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kur'an'a ve İslam'a küfürler yağdırdığı için tutuklanan Deniz Göktaş adlı sözde komedyene destek verip sahip çıktı. Yakın geçmişte Başkan Erdoğan'ın davetine icabet ederek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret eden sanatçılar hakkında "yalakadan sanatçı olmaz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun Göktaş için, "Siyasetçiler de sanatçıların yaptıkları bütün eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar. Kendisi özgürce düşüncelerini ifade eder. Dolayısıyla sanatı ve sanatçıyı korumak hepimizin ortak görevidir" demesi, "Pes artık!" dedirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş'a ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'a destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ​​​​​​​"Siyasetçiler de sanatçıların yaptıkları bütün eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar. Kısa bir süre Deniz Bey ile görüştüm. Morali yerinde. Bu zor durumu atlatacağına da yürekten inanıyorum. Ama şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim, bir toplumun aydınlanmasında en büyük rolü üstlenen sanatçılardır." dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ!

Sanatı ve sanatçıyı korumayan bir devletin, çağdaş uygarlığı yakalamasının mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Deniz Bey'in tutuklanmasını asla doğru bulmuyoruz. Kendisi, sırtında çantasıyla Türkiye'ye geldi. Kaçma niyeti yok. Siz onu eleştirebilirsiniz ama sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız. Bu doğru değildir, demokrasiye, insan haklarına zarar verir. Kendisi burada özgürce düşüncelerini ifade eder. Dolayısıyla sanatı ve sanatçıyı korumak hepimizin ortak görevidir."

Öte yandan, adliye önünde bulunan ve Göktaş'a destek için gelen bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

YALAKA DEDİKLERİ SANATÇI DEĞİL AMA...

Mutlak Butlan kararı sonraıs yeniden CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal kılıçdaroğlu, geçmişte Külliye'yi ziyaret eden sanatçılara, "Yalakadan sanatçı olmaz" diyerek sert tepki göstermişti. Bu sözlerin muhatabı olduğu ileri sürülen Hülya Avşar da, "Kılıçdaroğlu'nun en büyük kusuru özgürlüğe ve demokrasiye karşı olması. Ben fikirlerimi özgürce söylemeye devam edeceğim" ifadeleriyle karşılık vermişti.

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Yorumlar

Ahmet

Kılıçdaroğlu, "yalakadan sanatçı olmaz" diyerek geçmişte sanatçıların gerçek fikirlerini söylemeyip hükümete yakın durduklarını eleştirdiği halde şimdi Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını protesto ediyor. CHP'nin bu iki yüzlü tavrı bizi çok üzüyor. Bir sanatçının özgürce düşüncelerini ifade etme hakkı var ancak bu, dini değerlerimize karşı hakaret ve provokasyon yapmaya izin vermemek anlamına geliyor. CHP, gerçek millet sevgisini değil de ideolojik çıkarları savunuyor. Bize güvenli bir toplum sağlamak için Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve TBMM'nin gösterdiği liderlik çok önemli.
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