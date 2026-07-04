Eski başkandan örnek davranış... Anneye vefa, göz hakkı olana şifa
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hasan Basri Yazıcı, Şehitler Caddesi üzerinde bulunan annesine ait evin bahçe duvarına astığı, "Annemin evinin bahçesinde bulunan dut ağacından dut almak, üzüm asmasından yaprak toplamak helaldir" yazıyla takdir topladı.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hasan Basri Yazıcı, Şehitler Caddesi üzerinde bulunan annesine ait evin bahçe duvarına astığı, "Annemin evinin bahçesinde bulunan dut ağacından dut almak, üzüm asmasından yaprak toplamak helaldir" yazıyla takdir topladı.
Yardımlaşma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Yazıcı bahçe duvarına "Şehitler Caddesi’ndeki annemin evinin bahçesinde bulunan dut ağacından dut almak, üzüm asmasından yaprak toplamak helaldir" yazılı ilan astı.
Çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçenler, asılan bu yazıyı memnuniyetle karşıladı.
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