Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan son olarak İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti.