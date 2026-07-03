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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan son olarak İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti.

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Yorumlar

Ahmet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ımızın İtalya Başbakanı Meloni ile yaptığı görüşme ve özellikle de NATO zirvesinde müttefiklerle işbirliğimizin güçlenmesi beklentisi beni çok mutlu etti. İslam dünyasıyla birlikte Türk milleti her zaman güçlü bir şekilde yan yana olmuştur. Allah'a şükür, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel konularda söz sahibi olması, milli ve manevi değerlerimizi savunmamız için önemli bir adım. İtalya ile her alanda işbirliğimizin artması da bu doğrultuda bir gelişme. Umudumdur ki NATO Zirvesi'nde de müttefiklerimiz arasında saygı, dayanışma ve güçlü bir birlik ortamı hakim olur.
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