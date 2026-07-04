Dikkat herkesin başına gelebilir! Arızalı araçtaki gerçek ekspertizde ortaya çıktı

Şenol Uysal, "100 bin lira civarında bir masraftan kurtuldu müşterimiz. Bu fiyat meblağı değişir tabii açılıp ve açtıktan sonra neleri göreceğini ama öyle bir masrafı olmadığı halde masraf var demek de yanlış. Bilmediği bir yere gitse onun ‘sibop sesi diye güzelce yaptık' diyecekler. Radyatörü değiştirecekler o parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar. Yani onu oradan kurtardığımız için sevindiler. Teşekkür ettiler, basit şeyler basit çözümleri olabiliyor.