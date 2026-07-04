Dikkat herkesin başına gelebilir! Arızalı araçtaki gerçek ekspertizde ortaya çıktı
Konya'da yaşayan A.D., 2016 model otomobilinden gelen sesin kaynağını öğrenmek için şehir merkezinde bir tamirciye gitti. Burada yapılan incelemede tamirci, ‘Motor arızası 70-80 bin lira aralığında ücretle tamir edilmesi gerek' dedi. Bunun ardından bir tanıdığının önerisi üzerine A.D. aracını alarak ekspertize gitti. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, 10 bin liralık soğutma fan motorunun arızalı olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan raporu gören A.D. aracı farklı bir tamirciye götürerek tamir ettirdi.