  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 31 gözaltı var Kardeş ülkede korkunç kaza! Yolcu otobüsü çukura düştü! 40 ölü Bakan Şimşek'ten cari açık öngörüsü Öykündüğü babası örgütten hapis yatmış Sivas’ta acıdan rant devşirmeye kalkınca, kovuldu! ‘Özel’ provokatöre fırsat vermediler Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte zamlı rakamlar İmamoğlu ve çetesi savunma yapamayınca yine provoke etti! Mahkemede soytarılık Herkes merakla bekliyordu! Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu Ronaldo penaltı öncesi besmele çekti
Gündem Özgür Efendi’ye kötü haber! Rakı maliyeti arttı
Gündem

Özgür Efendi’ye kötü haber! Rakı maliyeti arttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Özgür Efendi’ye kötü haber! Rakı maliyeti arttı

Alkol kullanımını alenen teşvik eden, araçta alkollü görüntüleri basına yansıyan ve sarhoş bir nesil yetiştirmek için elinden geleni yapan CHP’li Özgür Özel’e kötü bir haber geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde temmuz-aralık dönemi için Yİ-ÜFE oranında güncellemeye gidildi.

Buna göre saf alkolün litre başına asgari maktu vergi tutarı bin 702 liradan bin 980 liraya çıkarıldı. Yüzde 45’lik rakının ÖTV matrahı ise 767.2 liradan 891 liraya yükseltildi.

Buna yüzde 18 KDV’nin eklenmesiyle 1 litre rakının maliyeti bin 50 lirayı buldu.

 

Balıkesir’de 1 litre rakının 140 lira olacağı vaadinde bulunan Özel’in yeni Cumhurbaşkanı kararına vereceği tepki merak konusu oldu.

 


Devamlı içkili dolaşan, araç içinde sızmış görüntüleri ile gündemi mesgul eden, kabir başında rakılı anma törenleri dahi düzenlemekten çekinmeyen Özel, meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan ise geri durmuyor.

Mesut Özarslan içini döktü! İdeolojik olarak CHP'ye aidiyet hissetmedim
Mesut Özarslan içini döktü! İdeolojik olarak CHP'ye aidiyet hissetmedim

Gündem

Mesut Özarslan içini döktü! İdeolojik olarak CHP'ye aidiyet hissetmedim

CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında

Gündem

CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında

CHP’li İBB’nin batırdığı İSFALT’a alternatif geldi Arnavutköy Belediyesi ARFALT’ı devreye soktu
CHP’li İBB’nin batırdığı İSFALT’a alternatif geldi Arnavutköy Belediyesi ARFALT’ı devreye soktu

Gündem

CHP’li İBB’nin batırdığı İSFALT’a alternatif geldi Arnavutköy Belediyesi ARFALT’ı devreye soktu

CHP’li başkan yardımcısı gurur tablosu gibi paylaştı! Milletin arabasında sarhoş geziyorlar
CHP’li başkan yardımcısı gurur tablosu gibi paylaştı! Milletin arabasında sarhoş geziyorlar

Siyaset

CHP’li başkan yardımcısı gurur tablosu gibi paylaştı! Milletin arabasında sarhoş geziyorlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23