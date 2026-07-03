Özgür Efendi’ye kötü haber! Rakı maliyeti arttı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde temmuz-aralık dönemi için Yİ-ÜFE oranında güncellemeye gidildi.

Buna göre saf alkolün litre başına asgari maktu vergi tutarı bin 702 liradan bin 980 liraya çıkarıldı. Yüzde 45’lik rakının ÖTV matrahı ise 767.2 liradan 891 liraya yükseltildi.

Buna yüzde 18 KDV’nin eklenmesiyle 1 litre rakının maliyeti bin 50 lirayı buldu.

Balıkesir’de 1 litre rakının 140 lira olacağı vaadinde bulunan Özel’in yeni Cumhurbaşkanı kararına vereceği tepki merak konusu oldu.



Devamlı içkili dolaşan, araç içinde sızmış görüntüleri ile gündemi mesgul eden, kabir başında rakılı anma törenleri dahi düzenlemekten çekinmeyen Özel, meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan ise geri durmuyor.