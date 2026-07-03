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Dünya Siyonistlerden kalleş plan! Müzakere heyetine suikast girişimi
Dünya

Siyonistlerden kalleş plan! Müzakere heyetine suikast girişimi

Yeniakit Publisher
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Siyonistlerden kalleş plan! Müzakere heyetine suikast girişimi

ABD ile İran arasındaki müzakereler sırasında terörist İsrail'in, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast girişiminde bulunduğu, planı öğrenen ABD'nin İsrail’i ‘yapmaması’ konusunda uyardığı, ayrıca bölgedeki ülkeler aracılığıyla Tahran'ı da suikast girişimine dikkatli olmaya çağırdığı ortaya çıktı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, isimleri açıklanmayan yetkililer, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakereleri sürecinde İsrail'in suikast girişimini anlattı.

ABD'li yetkililer, İsrail'in müzakereler devam ederken Erakçi ve Kalibaf'a suikasta planladığının ortaya çıktığını, Washington yönetiminin bu iki üst düzey ismin suikastının müzakereleri baltalayacağından endişelendiğini ve İsrail'den "geri adım atmasını" istediğini iddia etti.

Washington yönetiminin, bölge ülkelerinden de İran'ı bu ihtimale karşı uyarmalarını istediğini öne süren yetkililer, Tahran'ın da arabulucular aracılığıyla ABD'den güvence talep ettiğini aktardı.

PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Haberde, Kalibaf'ın nisan ayında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmek için İslamabad'a gitmesinin beklendiği ancak yetkililere göre, İsrail'in, Kalibaf ya da Erakçi'ye suikast düzenleyip görüşmeleri sabote etmesine yönelik İran tarafında endişe olduğu öne sürüldü.

Yetkililer, İran'ın, Pakistan ve Katarlı arabulucular aracılığıyla ABD'den, İsrail'in İran heyetini hedef alan saldırı gerçekleştirmeyeceğine ilişkin güvence istediğini de iddia etti.

Haberde, Pakistan savaş uçaklarının, İran sınırından İslamabad'a ve geri dönüşte, 70'ten fazla İranlıdan oluşan heyeti taşıyan İran uçaklarına eşlik ettiği ileri sürüldü.

İSRAİL UÇAKLARI HAZIR BEKLİYORDU

Tahran'a dönüş yolunda ise "İsrail güvenlik tehdidinin ortaya çıktığı" ifade edildi.

İki yetkili, İran güvenlik güçlerinin, Kalibaf'ı Tahran'a taşıyan uçağa, İsrail'in uçağa saldırmayı planladığı ve iki İsrail savaş uçağının Irak yakınlarındaki batı sınırından İran hava sahasına girdiği yönünde istihbarat aldıklarını bildirdiğini de iddia etti.

İki yetkilinin verdiği bilgilerde, bunun üzerine uçağın Meşhed şehrine acil iniş yaptığı ve İran heyetinin, Tahran'a geri dönmek için kara yoluyla yaklaşık 8 saat yolculuk yaptığı öne sürüldü.

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