CHP’li başkan yardımcısı gurur tablosu gibi paylaştı! Milletin arabasında sarhoş geziyorlar

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Olay, Şehzadeler Belediyesi iştirak şirketi olan Şehzadeler Mühendislik adına kiralanan ve belediye hizmetlerinde kullanılan 45 AYT 170 plakalı resmi araçla gerçekleşti.

BELEDİYE HİZMET ARACINI ALKOLLÜ KULLANDI

Direksiyon başına alkollü şekilde geçen Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, sevk idaresindeki araçla tek taraflı trafik kazası yaptı. Olay yerine gelen emniyet güçlerinin yaptığı kontrollerde Esenkaya'nın alkollü olduğu tescillendi. Ehliyetine el konulan başkan yardımcısına idari para cezası kesildi. Kazada park halindeki bir servis aracı da zarar gördü.

SKANDALI SIRADANLAŞTIRMA ÇABASI

Milletin vergileriyle yürütülen belediye hizmetlerini alkol masasına meze eden Esenkaya, skandalın ortaya çıkmasının ardından Belediye Meclisi’nde sözlü açıklama yaptı. Yaşanan rezaleti dünyanın en normal olayıymış gibi aktaran CHP'li başkan yardımcısı, utanmadan şu ifadeleri kullandı:

Sevk ve idaremde bulunan 45 AYT 170 plakalı araçla tek taraflı bir trafik kazası yaşadım. Söz konusu araç belediye iştirak şirketimiz, Şehzadeler Mühendislik’e kiralanan ve şirket tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize tahsis edilen bir araçtır. Kaza sonucunda yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilmiş, bu doğrultuda sürücü belgeme el konmuş ve idari para cezası uygulanmıştır. Kazada ayrıca park halindeki servis aracı da hafif şekilde zarar görmüştür.

Yaşanan olayın tüm sorumluluğu bana aittir. Hasar gören kiralık araç ile iki servis aracının bakım ve onarım giderlerinin tamamını şahsen karşılayacağımı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Oluşan zararı şahsen karşılayacağım için herhangi bir kamu zararı ortaya çıkmayacaktır. Konuyla alakalı imzaladığım feragatname de buradadır. Belediyemiz ve şirketimiz tarafından gerekli araştırmalar başlatılmıştır. Kazayla ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimler yapılmıştır.

GÜNAH ÇIKARMAYA KALKTI

Alkollü araç kullanıp milletin canını ve malını tehlikeye atan Esenkaya, cepten ödeme yapacağına dair feragatname imzaladığını belirtti. Tepkilerin odağındaki isim, “Belediyemiz ve şirketimiz tarafından gerekli araştırmalar başlatılmıştır. Kamuoyunu, belediyemizi, çalışma arkadaşlarımızı ve Manisa halkını meşgul ettiğim için af diliyorum” diyerek adeta günah çıkarmaya kalktı.

Vatandaşlar ise resmi makamların ve belediye imkanlarının bu denli sorumsuzca kullanılmasına sert tepki gösterdi.

MANİSALILAR İSTİFA BEKLİYOR

Vatandaşın vergisiyle kiralanan aracı kafayı çekip sağa sola çarpan, ardından, “Cebimden ödüyorum, kamu zararı yok” pişkinliğiyle zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışan CHP zihniyeti, bu skandalla bir kez daha gerçek yüzünü göstermiş oldu.

Manisalıların oylarıyla o koltuğa oturan bir ismin, milletin hizmetine tahsis edilen aracı alkollü şekilde kullanıp kazaya karışması, sadece idari bir kaza değil, tam bir ahlak ve liyakat çöküşü olarak değerlendirildi.

Başta Manisalılar olmak üzere tüm kamuoyu, “Yaralanan toplumsal vicdanı hiçbir feragatname veya ‘parasıyla değil mi’ edebiyatı temizleyemez” yorumları yaptı.

Şehzadeler özelinde tüm Manisa halkı göstermelik "af" açıklamaları değil, bu rezaletin baş aktörü olan başkan yardımcısının derhal görevden alınmasını ve CHP'li belediyenin millete hesap vermesini talep ediyor.