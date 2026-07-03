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Gündem Esenboğa Havalimanı'ndaki uçuşlar için "kısıtlama" kararı!
Gündem

Esenboğa Havalimanı'ndaki uçuşlar için "kısıtlama" kararı!

Yeniakit Publisher
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Esenboğa Havalimanı'ndaki uçuşlar için "kısıtlama" kararı!

Ankara'daki NATO Zirvesi için Esenboğa Havalimanı'nda uçuşların kısıtlanmasına karar verildi. Ülke liderlerinin muaf tutulacağı kısıtlama için kritik tarihler de açıklandı.

Başkentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle hava trafiğinde düzenlemeye gidildi. Yayımlanan resmi NOTAM kararı uyarınca, Ankara Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak sivil uçuşlara iki gün boyunca belirli saat aralıklarında geçici kısıtlamalar getirildi.

Hava trafiğinin durdurulacağı ya da kısıtlanacağı tarih ve saat aralıkları şu şekilde açıklandı:

  • 7 Temmuz 2026 Salı: 10.00 – 18.00 saatleri arası
  • 8 Temmuz 2026 Çarşamba: 14.00 – 21.00 saatleri arası

Alınan kararda, zirveye katılacak olan yabancı devlet başkanlarını ve beraberindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının bu kısıtlama uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak olan özel ve resmi uçuşlar için teknik bir zorunluluk da getirildi. Buna göre, söz konusu uçuşların uçuş planının (Flight Plan) 18’inci alanına “STS/ATFMX” ibaresinin girilmesi zorunlu kılındı.

 

Yetkililer, kısıtlama uygulanacak gün ve saatlerde seyahat planı bulunan vatandaşları uyardı. Yolcuların havalimanında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve uçuş rötarları/iptalleri ile karşılaşmamaları adına, bilet aldıkları hava yolu işletmeleriyle iletişime geçerek uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri mutlaka takip etmeleri önemle rica edildi.

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Yorumlar

Ahmet

Şu havalimanına yaptıkları kısıtlamaya bakın! NATO Zirvesi için Allah'ın izniyle milletimiz adına Cumhurbaşkanımızı ve değerli TBMM'mizle birlikte gelen devlet başkanlarını ağırlayacağız. Tabii ki bu önemli etkinlik için gereken tedbirler alınması gerektiğini anlıyoruz. Amerika ve Batı emperyalizminin oyunlarına karşı durmanın, Türk ordusunun gücünü göstermenin en güzel yollarından biri de böyle uluslararası zirvelerdir. Filistin kardeşlerimizin yanında olmamız da bu zirvede savunacağımız önemli konulardan biridir. Bu kısıtlamaların milletimize herhangi bir zararı olmaz, aksine Türk savunma sanayimizin gücünü dünya çapında göstermenin de yolu olacaktır.

Dertli

Dostum Trump geliyor....
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