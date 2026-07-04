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Yaşam Balık ağına takılan yılanı tek tek keserek kurtardı!
Yaşam

Balık ağına takılan yılanı tek tek keserek kurtardı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hatay Samandağ'da narenciye bahçesinde balık ağına dolanan 1,5 metre uzunluğundaki kara yılan, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Hatay’da balık ağına dolanarak mahsur kalan yılan, vatandaşın dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı.

 

Samandağ ilçesi Eriklikuyu Mahallesi’nde narenciye bahçesinde balık ağına dolaşarak mahsur kalan yılanı vatandaşlar fark etti. Durum üzerine harekete geçen vatandaş, ağı bıçakla kesmeye başladı. Boyu 1 buçuk metreyi bulan kara yılan hummalı çalışmayla kurtarıldı. Yılanı babası kurtarırken görüntü çeken kadının tedirgin eden uyarıları ve yılanı doğaya bırakırken ‘Hadi git’ dediği anlarsa kameraya yansıdı.

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