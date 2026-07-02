Avrupa yanarken İtalya’ya kar yağdı

Ülkede son 10 gündür etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası, yerini şiddetli sağanak ve doluya bıraktı.

Şiddetli yağış, birçok noktada günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu sebebiyle kuzeydeki Veneto Bölgesi'nde çok sayıda ağaç devrilirken, Bologna kentinde garın alt geçitlerini su bastı, Siena kentinde de 2 Temmuz ve 16 Ağustos'ta olmak üzere yılda 2 kez yapılan geleneksel at yarışı bugün koşulamadı. Söz konusu yarış, yarına ertelendi.

SAĞANAK VE SEL UYARISI

İtalya'nın kuzeydeki komşusu İsviçre ile sınırındaki Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan ve Stelvio Geçidi olarak anılan kısmına da kar yağdı.

Sosyal medya platformlarında da temmuzdaki kar yağışına ilişkin çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Bu arada Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, ani sağanak ve su baskını riskine karşı ülkenin kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde yaşayanları uyardı.