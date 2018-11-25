İki yaka 6 dakikada bir araya gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lâpseki Şekerkaya ve Gelibolu Sütlüce şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Turhan, burada yaptığı konuşmada köprünün Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu’nu birbirine bağlayacak Kınalı-Çanakkale Savaştepe Otoyolu’nun bir kısmını ihtiva ettiğini belirtti.

Çalışmalar sürüyor

Köprü ile ilgili çalışmalara değinen Turhan, şunları ifade etti: “İnşaatı yapılmakta olan Malkara Kavşağı, Gelibolu, Sütlüce ve Lâpseki Şekerkaya Umurtepe kesimleri arasındaki 101 kilometrelik kesimde çalışmalar sürdürülüyor. Dün itibariyle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. Yine bu temeller üzerine yerleştirilecek olan keson imalatlarında da sona yaklaşıldı. Bu yıl sonu itibariyle kuru havuzda yapılan, inşa edilen keson imalatı ki bunlar iki adetten oluşuyor, biri Asya diğeri Avrupa tarafındaki köprünün temeline yerleştirilecek ve köprünün ayakları bu temel üzerine inşa edilecek.”

Ulaşım kolaylaşacak

Dev proje sayesinde Çanakkale Boğazı’nın iki yakasının 6 dakikada birbirine bağlanacağına dikkat çeken Turhan, “Marmara’dan gelip de Ege’ye gidecek olan trafik artık deniz araçlarında beklemeden veya İstanbul Boğazı’nı, körfezi dolaşmadan bu köprü vasıtasıyla çok kısa bir sürede Ege’ye, Güney Marmara’ya ulaşmış olacak” dedi.