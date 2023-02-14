İki ülkeden daha vize kolaylığı

İsviçre Devlet Göç Sekreterliği’nin (SEM) açıklamasında, ülkeye girişlerde bazı istisnalar dışında hala vize gerekli olduğu ancak depremlerde evleri yıkılan kişilerin, hızlandırılmış süreçten faydalanmak için acil tıbbi destek başvurusu yapmaları gerektiği belirtildi.

ADIM ADIM SÜREÇ

İlgililerin İstanbul’daki İsviçre Başkonsolosluğu’ndan “hızlı geçiş” formu alabileceği, vize verme süreçlerinin Schengen yasalarına uygun devam edeceği vurgulandı. SEM, şu ana kadar 603 başvuru yapıldığını bildirdi.

BELÇİKA'DAN KARAR

Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor ise, yaptığı açıklamada, “Birçok Belçikalının etkilenen bölgelerde ailesi var ve akrabalarına yardım etmek istiyor... Bu nedenle Göçmen Bürosu’na, etkilenen bölgelerden gelen insanlar için vize başvurularını daha hızlı işleme koyması talimatını verdim” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, daha önce depremlerden etkilenen bölgelerden gelip ülkeye girmiş kişilerin de, kalış sürelerini uzatmak için Göçmen Bürosu’na başvurabileceği bildirildi.

HOLLANDA BEKLEYECEK

Hollanda hükümetiyse, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere şimdilik vize kolaylığı sağlamayacağını açıkladı. BBC’nin bildirdiğine göre, İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri, bir önergeyle, depremzedelere vize kolaylığı sağlanması çağrısında bulundu. Ancak Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, önce Almanya ve Belçika’nın ne yaptığını görmek istediklerini, daha sonra karar almak istediklerini söyledi. Hollanda’nın esas olarak acil yardımla ilgilendiğini vurgulayan Hoekstra, vize kolaylığı konusunun kapsamlı şekilde araştırılacağını belirtti.