İki ülke arasında gerilim! Flaş hamle

Rusya ve İngiltere arasında gerilim yaşandı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal bir maddeyle zehirlenmesi sebebi ile Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus büyükelçi Kelin'e, Navalnıy'ın noviçok isimli kimyasal ile zehirlenmesiyle ilgili İngiliz hükümetinin 'derin endişesinin' Rus hükümetine iletildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın kullanımı yasaklanmış bir kimyasal maddenin kullanılması ve önde gelen bir Rus muhalife yönelik şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildiriği ifade edilerek, burada Rusya'nın yanıt vermesi gereken bir durum olduğu, olayın bir Rus vatandaşına karşı Rus topraklarında yapıldığı, yerine getirmeleri gereken uluslararası yükümlülüklerin bulunduğu vurgulandı.

Rusya'nın Rus muhalif Navalnıy'e yönelik saldırı hususunda şeffaf bir soruşturma yapması gerektiği bildirilen açıklamada, faillerden hesap sorulması için İngiltere'nin ortakları ile çalışacağı, lüzum olması durumunda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün de devreye sokulabileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Ağustos ayında Sibirya'dan Moskova'ya dönüşü esnasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexey Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir madde ile zehirlendiği iddia edilmişti.

Rus muhalif, tedavi için 22 Ağustos tarihinde Omsk'tan özel bir uçak ile Berlin'e getirilmişti. Almanya, Navalnıy'ın kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını açıklamıştı.

Rus muhalif Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en mühim rakibi olarak kabul ediliyor.

Rusya'daki yolsuzluklara karşı verdiği mücadele ile bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde yaptığı protestolarla biliniyor.

Sıklıkla hapse giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 senelerinde hapiste kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu.

Mahkeme Rus muhalif Navalnıy'ın politik saikler ile içeride tutulduğu yönünde hüküm vermişti.