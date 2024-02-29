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Dünya İki ülke arasında çatışma tehlikesi! Türk askeri bölgeye ulaştı
Dünya

İki ülke arasında çatışma tehlikesi! Türk askeri bölgeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 19:14:00 -
İki ülke arasında çatışma tehlikesi! Türk askeri bölgeye ulaştı

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliği önlemek için görevlendirilen Türk askeri birliği bölgeye ulaştı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk birliğinin Kosova'ya ulaştığı bildirildi.

Türk birliğinin bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğin yerini alacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Türk birliğinin konuşlandırılması, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız olarak sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü’nün (KFOR) komutasını 10 Ekim 2023 tarihinde İtalya’dan devralmıştı.

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