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Dünya İki ülke arasında casusluk krizi büyüyor!
Dünya

İki ülke arasında casusluk krizi büyüyor!

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan 2 vatandaşının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 09:17:00 -
İki ülke arasında casusluk krizi büyüyor!

Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağustosta iki Ruanda vatandaşının "casusluk" suçlamasıyla tutuklandığına dikkat çekilerek "KDC'de yabancı düşmanlığı ve Ruandalılara karşı nefret suçu endişe verici derecede." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KDC hükümetine gerginliği azaltmak için nefret söyleminden vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Cenevre merkezli Afrika Sağlığı Geliştirme Örgütünde görevli Ruanda vatandaşları Dr. Juvenal Nshimiyimana ve Moses Mushabe, casusluk suçlamasıyla KDC'de tutuklanmıştı.

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