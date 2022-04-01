İki uçak havada çarpıştı! Çok sayıda ölü var
Güney Kore'de iki temel eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.
Yonhap haber ajansının haberine göre, yetkililer, Güney Kore'nin başkenti Seul'un 300 kilometre güneyindeki Sacheon kentinde, Air Force KT-1 tipi iki eğitim uçağının havada çarpıştığını bildirdi.
Çarpışmanın ardından uçaklar pirinç tarlasına düştü.
Kazada, 3 pilot öldü, bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Olay yerine 30'dan fazla acil müdahale ve itfaiye ekipleri sevk edildi.