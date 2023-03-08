İki uçak göl üzerinde çarpıştı: 4 ölü!
ABD'nin Florida eyaletinde hafif motorlu iki uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Florida eyaletinde hafif motorlu iki uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Florida'nın Winter Haven bölgesinde bulunan Hartridge Gölü üzerinde meydana geldi.
ABD medyasına göre Piper J-3 Cub ile Cherokee Piper 161 tip hafif motorlu uçaklar, göl üzerinde çarpıştı.
Çarpışmadan sonra her iki uçak da göle düştü. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu her iki uçakta bulanan 4 kişinin cesedine ulaşıldı. (İLKHA)
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