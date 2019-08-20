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İki tekerliler ‘Erciyes Moto Fest’e demir atacak

Bir gelenek haline gelen Erciyes Motosiklet Festivali 29 Ağustos-1 Eylül arasında yine 2.

20 Ağustos 2019 Salı 10:45
İki tekerliler ‘Erciyes Moto Fest’e demir atacak

Bir gelenek haline gelen Erciyes Motosiklet Festivali 29 Ağustos-1 Eylül arasında yine 2.200 metredeki Tekir Yaylası’nda düzenlenecek. Birçok etkinliğin gerçekleşeceği organizasyonda Kurtalan Ekspres de sahne alacak.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek Erciyes Moto Fest yine Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet sevdalılarını zirvede bir araya getirecek.


29, 30, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası’nda bulunan çadır kamp alanında gerçekleştirecek motosiklet festivali kamp ateşinin yanmasıyla başlayacak. Dört gün sürecek olan etkinlik her akşam farklı grupların konserleri, yarışmalar, akrobasi şovları ve birçok eğlenceye sahne olacak. Geçtiğimiz yıl binlerce katılımcıyı ağırlayan organizasyon yine Türkiye’nin tüm vilayetlerinden gelecek olan motosikletçileri Kayseri’nin tarih ve doğa turları ile buluşturacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da akşam Fener Alayı sürüşü düzenlenecek.


Türkiye’nin en eski Anadolu rock grupları arasında yer alan Kurtalan Ekspres de 31 Ağustos Cumartesi günü sahne alacak. Festivalin üçüncü günü yüzlerce motosikletlinin katılımı ile şehir korteji yapılacak. Erciyes´te başlayacak olan tur, şehir merkezinden Talas´a uzanıp tekrar Erciyes´te son bulacak. Ayrıca etkinlik boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak.


Festival ile ilgili bir açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Cahid Cıngı, ”Erciyes Dağımız kış mevsiminde olduğu gibi yazın da her türlü uluslararası ve milli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Erciyes Moto Fest de bunlardan bir tanesi. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu festivalimizi her yıl Ağustos ayının son haftası düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyet çok yoğun bir talep gördü; ülkemizin dört bir yanından motosiklet tutkunları iki tekerlerini Erciyes’e sürdü. Bu yıl da yine şehir dışından katılımcıların dağımızı görmeleri ve buradaki imkânları yakından tanımaları için hazırlıklarımızı tamamladık. Dört gün boyunca sürecek ve katılımcıların mutlu ayrıldığı bir festival daha geçireceğimizi ümidediyoruz. Özellikle Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri çok yoğun çalışıyorlar ve örnek bir organizasyon yapmak için hep birlikte elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Şehrimizdeki motosiklet meraklılarını çok farklı ve çılgın motorları yakından görmeleri ve festival akşamlarını yaşamaları için dört gün boyunca Erciyes’e davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:45
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