  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Kayseri’de, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki takla atan sürücü, aracının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:14:00 -
İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Kayseri’de, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki takla atan sürücü, aracının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.


5 Mayıs 2020 tarihinde Sarıca köyü yakınlarında M.C. yönetimindeki 38 TT 160 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın iki takla attığı kazada sürücü yara almadan kurtuldu.


“Allahıma binlerce şükürler olsun ki burnun kanamadan hafif sıyrıklarla kurtuldum” diyerek aracının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan M.C., “İki gündür telefonum susmadı cevap veremediğim olanla olmuştur. Gerek telefonla gerek sosyal medyada geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese canı gönülden sonsuz teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Allah hiç bir kuluna böyle bir kaza vermesi” yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı