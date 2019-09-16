0553 313 94 23

İki sanığa "uyuşturucu etkili hap" cezası

Kayseri'de, kaldığı açık cezaevine uyuşturucu etkili hap sokmaya çalışırken yakalanan sanık ile hapı aldığı kişi, 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezasına çarptırıldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:48
İki sanığa "uyuşturucu etkili hap" cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kaldığı açık cezaevine girerken uyuşturucu etkili hapla yakalanan sanık ile hapı aldığı kişiye 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuksuz yargılanan sanık İlhan Altundal ve başka suçtan açık cezaevinde bulunun Fatih Doğan ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Altundal savunmasında, rahatsızlığından dolayı renkli reçete ile satılan hap kullandığını, arkadaşı Doğan'ın, bel rahatsızlığı olduğunu söylemesi üzerine haplarından 2 kutuyu kendisine verdiğini anlattı.

Suçsuz olduğunu belirten Altundal, beraatini istedi.

Kaldığı açık cezaevine girerken hapla yakalanan Doğan ise "Cezaevine girerken, yanımda bulunan ilacı revircilere verilmek üzere görevlilere ben teslim ettim. Suç olduğunu bilmiyordum. Masumum, beraatimi istiyorum." dedi.

Savcı mütalaasında 2 sanığın da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Altundal ve Doğan'a, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezası verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:48
  1. hapis cezası
  2. kayseri
  3. Uyuşturucu ilaç satıcıları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak toprakları kullanılmadı"
    1. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    2. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    3. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    4. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    5. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    6. İzmit’te tarihi protokol
    7. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    8. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    9. Rıza Kayaalp finalde
    10. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    11. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    12. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    13. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    14. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    15. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    16. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    17. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    18. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    19. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    20. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    21. Artiz Mektebi beğenildi
    22. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    23. Matematikte başarının sırrı!..
    24. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    25. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    26. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    27. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    28. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    29. Çocukları dijital dünyadan..
    30. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı