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Yerel İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Yerel

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-07-05 03:46:00 -
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Tongurlu köyüne giden N.O. (65) yönetimindeki 17 TH 242 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.D. (60) yönetimindeki 17 TN 969 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle R.D. yönetimindeki otomobil takla atarak yolda ters döndü. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan R.D., Z.D., N.O., G.U. ve N.O. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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