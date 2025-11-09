  • İSTANBUL
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz görüşmeye hazırız” mesajı vermişti. Ukrayna’nın vereceği cevap merak edilirken bugün Rus füzeleri bir nükleer santrali vurdu. Olayda 7 kişi öldü.

Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna’da saldırılar düzenledi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde dron ve füzelerle Khmelnytskyi ve Rivne nükleer santrallerine enerji sağlayan trafo merkezlerini hedef aldığını bildirdi.

Yetkililer, Dnipro şehrinde bir dronun apartman binasına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklarken, güneydoğudaki Zaporojiya bölgesinde 3, kuzeydeki Harkiv bölgesinde ise 1 kişinin öldüğünü aktardı.

'RUSYA AVRUPA'DA NÜKLEER GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha yaptığı açıklamada, "Bunlar tesadüfi değil, iyi planlanmış saldırılardı. Rusya, Avrupa’da nükleer güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye atıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya’nın 450’den fazla dron ve 45 füze fırlattığını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Svyrydenko ise Kiev, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki enerji tesislerinin hasar gördüğünü, binlerce kişinin elektrik ve su hizmetlerinden mahrum kaldığını söyledi. Poltava’daki yetkililer, su sağlamak için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.

