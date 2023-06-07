  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den son dakika petrol açıklaması! Böylesi görülmedi! Hey maşallah

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! 15 bin liraya yükseliyor

Seçim sonrası o Avrupa ülkesinden beklenmedik "Türkiye" hamlesi! Heh şöyle, yola gelin bakalım

Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi

CIA ve MOSSAD'dan Türkiye'ye videolu tuzak! "İşi puştluğa vurdular" deyip duyurdu

Almanya vize vermiyormuş! Firuz Bağlıkaya nakavt oldu

Henüz 17 yaşında! Gaziosmanpaşa'da büyük skandal

Kimsenin bilmediği o gerçeği açıkladı! Mehmet Şimşek bakan olduktan sonra, 24 saat içerisinde bu yaşandı

Emekli Kurmay Albay hiç hesapta olmayan detayı açıkladı: Plan tutmadı! Çin'den Türkiye'ye akacak

Dolarla birlikte altın da coştu! Rakamı görenler şok oldu! Bomba açıklama geldi
Dünya İki kişi karantinaya alındı
Dünya

İki kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 16:05:00 -
İki kişi karantinaya alındı

Pekin’de maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi karantinaya alındı.

Çin’in başkenti Pekin’de maymun çiçeği virüsü görülen 2 kişi karantinaya alındı.

Dünya genelinde endişelere neden olan maymun çiçeği virüsü Çin’in başkenti Pekin’de görüldü. Pekin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yurt dışı kaynaklı bir vaka görüldüğü ve bu vakayla temaslı bir kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Açıklamada virüs bulaşan 2 kişinin hastanede karantinaya alındığı, belediye ve ilçe sağlık kurumları tarafından temaslı takibi yapıldığı kaydedildi. Tedavi altına alınan hastaların durumunun stabil olduğu açıklandı.

Orta ve Batı Afrika ülkelerinde yaygın olarak görülen maymun çiçeği virüsü şuana kadar 111 ülkede tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mayıs’ta yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün yüzde 90 oranında azaldığı ve artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaktan çıkarıldığı ifade edilmişti.

Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü buluşan hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtiler görülüyor.

O aşıya AB'den onay çıktı
O aşıya AB'den onay çıktı

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O aşıya AB'den onay çıktı

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Mutfakta yapılan o yanlış bakın nelere yol açıyor
Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Mutfakta yapılan o yanlış bakın nelere yol açıyor

Sağlık

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Mutfakta yapılan o yanlış bakın nelere yol açıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23