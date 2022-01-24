FETÖ'ye iki ilde eş zamanlı operasyon!
Manisa ve İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Manisa merkezli Manisa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
Manisa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Manisa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 şüpheli gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde bir takım görevlerde bulundukları belirlenen S.K., O.C.E., F.G. B.G., S.O., S.A.'nın yakalanması için çalışma yapıldı.
Operasyonda 6 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.