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Gündem FETÖ'ye iki ilde eş zamanlı operasyon!
Gündem

FETÖ'ye iki ilde eş zamanlı operasyon!

Manisa ve İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:06:00 - 2022-01-24 16:10:40
FETÖ'ye iki ilde eş zamanlı operasyon!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Manisa merkezli Manisa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Manisa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Manisa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde bir takım görevlerde bulundukları belirlenen S.K., O.C.E., F.G. B.G., S.O., S.A.'nın yakalanması için çalışma yapıldı.

Operasyonda 6 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

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