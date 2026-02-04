İki gündür haber alınamıyordu! Ölü bulundu
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, iki gündür kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki kadın, ekiplerin eve girmesiyle hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Boyran Mahallesi’nde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Nezahat Uzun’dan iki gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evde Nezahat Uzun’un cansız bedeniyle karşılaşıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Uzun’un cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.