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Yerel İki grup arasında silahlı sopalı kavga! Hayvan pazarı savaş alanına döndü
Yerel

İki grup arasında silahlı sopalı kavga! Hayvan pazarı savaş alanına döndü

Kars'ta hayvan pazarında 2 grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen bölgede polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 16:42:00 - 2022-06-28 17:36:43

Kars’ta 2 grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındılar.

Edinilen bilgilere göre; Kars Hayvan Pazarı’nda sabah saatlerinde 2 grup arasında çıkan tartışma sonrası taraflar İsmail Aytemiz Caddesi’nde karşılaştı. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar ayrıldı. Yaralılar ambulans ve çevredeki vatandaşlarca hastaneye sevk edildi. Savaş alanına dönen bölgede kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanan polis olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ise olayla ilgili bilgi alarak şehrin güvenliği için alınması gerekli talimatları verdi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polis güvenlik önlemi aldı

Öte yandan çeşitli yerlerinden yaralan 8 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis her iki hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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