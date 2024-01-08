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Yerel İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Yerel

İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 02:50:00 -
İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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