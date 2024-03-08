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Spor İki dünya devi Arda'nın peşinde!
Spor

İki dünya devi Arda'nın peşinde!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:22:00 -
İki dünya devi Arda'nın peşinde!

Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan, oynadığı kısıtlı sürelerde de taraftarı kendisine hayran bırakan milli yıldızımız Arda Güler için İngiltere ve Almanya'dan talipler çıktı.

2023'ün temmuz ayında Barcelona'nın ilgisine rağmen Real Madrid'i tercih eden Arda Güler, İspanya'nın başkentinde hayal ettiklerini şu ana kadar gerçekleştirebilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde 19 yaşına ayak basan Fenerbahçe'nin eski yıldızına sezon sonunda yol göründü.

Real Madrid'in süper solağı, son üç maçta da Carlo Ancelotti'den süre alamadı. Arda Güler, en son 18 Şubat'ta deplasmanda Rayo Vallecano ile oynanan La Liga karşılaşmanın 87. dakikasında Luka Modric'in yerine oyuna dahil olmuştu. Son maçlarda süre almakta zorlanan Arda Güler'in, 10 Mart Pazar akşamı saat 20.30'da Santiago Bernabeu'da oynanacak La Liga karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağı iddia edilmişti. Carlo Ancelotti'nin, yıldız futbolcuya bu mücadelede forma sözü verdiği bildirilmişti.

Arda Güler'in çok fazla süre alamadığı Real Madrid, bu sezon La Liga'da ipi göğüslemeye en yakın takım. Los Blancos, ligde 66 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Girona'nın 59 puanı bulunurken, 3. sıradaki Barcelona'nın ise 58 puanı mevcut. Yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılan Arda Güler, imza töreninde formayı almak istediğini bildirmişti. Yıldız futbolcu, "Başka bir takıma kiralık olarak gitmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak durum şu an için Arda'nın istediği gibi gitmiyor.

Tottenham ve Leverkusen devrede

Real Madrid'i yakından takip eden Defensa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid'in kiralık olarak göndermek istediği Arda Güler'e AC Milan'dan sonra yeni kulüpler de talip oldu. Söz konusu haberde, 19 yaşındaki yıldızı İngiltere Premier Lig'den Tottenham'ın da kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Öte yandan Defensa Central, Arda Güler'i Tottenham ile birlikte Bayer Leverkusen'in de istediğini yazdı. Haberde, genç yıldızın Xabi Alonso yönetiminde iyi bir gelişim kaydedebileceği aktarıldı.
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Tottenham Hotspur'un ilgisine kayıtsız kalmaz ve tercihini İngiltere Premier Lig'den yana kullanırsa, Londra'nın yolunun tutacak. Arda Güler için yaz aylarına doğru birçok kulübün daha devreye girmesi bekleniyor.

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